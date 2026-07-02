Le tournoi européen

Après la victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est au tour de la PSG Academy de découvrir leur grand tournoi européen. Entre pression, erreurs et solidarité, la bande va apprendre ce que représenter Paris signifie. Les grands l'ont fait, c'est au tour des petits ! Après la victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est au tour de la PSG Academy de découvrir leur grand tournoi européen. Solal, nommé capitaine, veut bien faire... parfois trop. Pression, erreurs, conflits : le groupe va apprendre que représenter Paris, c'est bien plus que gagner. C'est grandir ensemble.