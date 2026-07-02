Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Le tournoi européen

Mathieu Mariolle, Leonardo Rodrigues

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Après la victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est au tour de la PSG Academy de découvrir leur grand tournoi européen. Entre pression, erreurs et solidarité, la bande va apprendre ce que représenter Paris signifie. Les grands l'ont fait, c'est au tour des petits ! Après la victoire du PSG en Ligue des Champions, c'est au tour de la PSG Academy de découvrir leur grand tournoi européen. Solal, nommé capitaine, veut bien faire... parfois trop. Pression, erreurs, conflits : le groupe va apprendre que représenter Paris, c'est bien plus que gagner. C'est grandir ensemble.

Par Mathieu Mariolle, Leonardo Rodrigues
Chez Soleil Productions

|

Auteur

Mathieu Mariolle, Leonardo Rodrigues

Editeur

Soleil Productions

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le tournoi européen par Mathieu Mariolle, Leonardo Rodrigues

Commenter ce livre

 

Le tournoi européen

Mathieu Mariolle, Leonardo Rodrigues

Paru le 02/07/2026

56 pages

Soleil Productions

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782302108240
9782302108240
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.