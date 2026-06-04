Féérie et créatures magiques

Agenda scolaire 2026-2027 - Féerie et créatures magiques - Zimra (autrice de Golem Nanny) - Rentrée - Fourniture scolaire Découvrez l'agenda scolaire 20262027 illustré par Rachel Zimra, autrice de Golem Nanny et nominée au prix Quai des Bulles 2025. Une création 100 % exclusive au style kawaii, manga et féerique. Cet agenda réunit 10 illustrations pleines pages inédites, plus de 40 dessins intérieurs autour d'un univers enchanté : animaux colorés, créatures fantastiques, halos lumineux et mignonnerie à chaque page. A l'intérieur : un dossier jeux spécial vacances (Toussaint & Noël) pour s'évader et patienter. Un agenda magique, coloré et poétique, parfait pour accompagner les élèves toute l'année.