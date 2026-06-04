Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Agenda Féerie et créatures magiques

Zimra

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Agenda scolaire 2026-2027 - Féerie et créatures magiques - Zimra (autrice de Golem Nanny) - Rentrée - Fourniture scolaire Découvrez l'agenda scolaire 20262027 illustré par Rachel Zimra, autrice de Golem Nanny et nominée au prix Quai des Bulles 2025. Une création 100 % exclusive au style kawaii, manga et féerique. Cet agenda réunit 10 illustrations pleines pages inédites, plus de 40 dessins intérieurs autour d'un univers enchanté : animaux colorés, créatures fantastiques, halos lumineux et mignonnerie à chaque page. A l'intérieur : un dossier jeux spécial vacances (Toussaint & Noël) pour s'évader et patienter. Un agenda magique, coloré et poétique, parfait pour accompagner les élèves toute l'année.

Par Zimra
Chez Millésima

| 1 Partages

Auteur

Zimra

Editeur

Millésima

Genre

Agendas jeunesse

1

Partages

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Agenda Féerie et créatures magiques par Zimra

Commenter ce livre

 

Agenda Féerie et créatures magiques

Zimra

Paru le 04/06/2026

Millésima

11,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385431259
9782385431259
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.