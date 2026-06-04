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Anti-agenda

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Agenda scolaire 2026-2027 - Anti-agenda - Brunograffer tiktok - Rentrée des classes - Fourniture scolaire Découvrez l'agenda scolaire 20262027 imaginé par Brunograffer, illustrateur au style décalé... et créateur de contenus suivi pour son univers explosif et ultracréatif. Pensé pour les fans de son travail comme pour tous ceux qui redoutent la rentrée, cet agenda transforme l'organisation scolaire en moment fun et inspirant. Bruno détourne ici l'agenda classique à sa manière : street art, gribouillis spontanés, couleurs vives et énergie débordante. Un agenda vibrant, expressif et totalement dans la vibe de Brunograffer.

Par Brunograffer
Chez Millésima

|

Auteur

Brunograffer

Editeur

Millésima

Genre

Agendas jeunesse

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Anti-agenda

Brunograffer

Paru le 04/06/2026

Millésima

12,99 €

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Scannez le code barre 9782385431068
9782385431068
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