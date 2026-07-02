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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Polar

Une saison de colère

Sébastien Vidal

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Un roman noir engagé en faveur de la préservation de la nature et de la beauté. A Lamonédat, commune de Corrèze de cinq mille âmes, le printemps est de retour. La nature s'éveille et se déploie en une beauté qui subjugue. Pourtant, la colère gronde. Tenaillés entre la fermeture du site de VentureMétal, principal employeur de la ville, et un projet touristique qui menace la Coulée verte, poumon vert auquel tous sont attachés, les habitants doivent s'organiser pour protéger leur cadre de vie face à des enjeux économiques qui leur échappent. Entre grève générale et création d'une ZAD, les esprits s'échauffent. Meurtres, secrets, révolte relient Julius, Gregor, Jolène, Jarod et les autres, tous en proie aux doutes. Ensemble, ils traversent les épreuves et expérimentent la convergence des luttes et la force de la solidarité.

Par Sébastien Vidal
Chez Pocket

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Auteur

Sébastien Vidal

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Une saison de colère

Sébastien Vidal

Paru le 02/07/2026

288 pages

Pocket

8,70 €

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