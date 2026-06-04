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Mon agenda Sketchbook

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Agenda scolaire 2026-2027 - Agenda scketckbook - Andrea_drw TikTok - Pages de garde - Rentrée - Fourniture scolaire Découvrez l'agenda scolaire 20262027 d'Andrea, phénomène TikTok connu pour ses pages de garde créatives. Avec son univers inspirant, elle accompagne chaque jour collégiens et lycéens dans la création d'un style qui leur ressemble. Cet agenda propose : 8 pages de garde à reproduire ou à télécharger grâce à un QR code ; 2 pages de tutos dessin pour progresser pas à pas ; des illustrations inédites tout au long de l'année ; 2 dossiers de jeux pour s'amuser pendant les vacances de la Toussaint et de Noël.

Par Andrea_drw_
Chez Millésima

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Auteur

Andrea_drw_

Editeur

Millésima

Genre

Agendas jeunesse

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Mon agenda Sketchbook

Andrea_drw_

Paru le 04/06/2026

Millésima

12,99 €

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9782385431051
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