Plonger dans un monde virtuel, progresser niveau par niveau, résoudre des énigmes, acquérir des compétences, affronter un boss... Avec Ready player Max, le roman d'action entre dans une nouvelle dimension ! Max, jeune geek surdoué, se retrouve projeté malgré lui dans son propre jeu de réalité virtuelle, Projet prédataure. Il va devoir progresser niveau par niveau, acquérir des compétences, résoudre bugs et énigmes, affronter des boss Méchanosaures, retrouver son easter egg et... surveiller ses points de vie !