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#Bande dessinée jeunesse

Ready Player Max

Christophe Lambert, Guillaume Cribeillet

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Plonger dans un monde virtuel, progresser niveau par niveau, résoudre des énigmes, acquérir des compétences, affronter un boss... Avec Ready player Max, le roman d'action entre dans une nouvelle dimension ! Max, jeune geek surdoué, se retrouve projeté malgré lui dans son propre jeu de réalité virtuelle, Projet prédataure. Il va devoir progresser niveau par niveau, acquérir des compétences, résoudre bugs et énigmes, affronter des boss Méchanosaures, retrouver son easter egg et... surveiller ses points de vie !

Par Christophe Lambert, Guillaume Cribeillet
Chez Sens dessus dessous

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Auteur

Christophe Lambert, Guillaume Cribeillet

Editeur

Sens dessus dessous

Genre

Romans, témoignages & Co

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Ready Player Max

Christophe Lambert, Guillaume Cribeillet

Paru le 04/06/2026

144 pages

Sens dessus dessous

12,90 €

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