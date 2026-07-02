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#Roman francophone

Un lointain espoir

Ellin Carsta

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Pour sauver l'empire familial, le plus jeune fils de la dynastie des Hansen quitte l'Allemagne pour le Cameroun, une décision lourde en conséquences... Hambourg, 1888. Après la mort de leur père et pour éviter la ruine, les frères Hansen misent tout sur un nouvel or brun : le chocolat. Tandis que deux d'entre eux s'installent à Vienne et Hambourg pour bâtir leur empire, Robert part au Cameroun, où une plantation de cacao pourrait changer leur destin. Mais sous le soleil équatorial, les tensions grondent. Elisabeth, son épouse, rejette cette terre qu'elle ne comprend pas - et fomente sa vengeance. Leur fille Luise, elle, s'éveille à un monde vibrant, aux promesses envoûtantes et aux amours interdites. Et bientôt, entre trahisons, passions et choix déchirants, les liens du sang sont mis à l'épreuve...

Par Ellin Carsta
Chez Pocket

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Auteur

Ellin Carsta

Editeur

Pocket

Genre

XIXe siècle

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Un lointain espoir

Ellin Carsta trad. Peggy Rolland

Paru le 02/07/2026

416 pages

Pocket

9,60 €

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