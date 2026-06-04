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Mon premier calendrier d'école

Isabelle Collioud-Marichallot

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Entièrement conçu et rédigé par une enseignante ! Un calendrier éphéméride à effeuiller dès le premier jour de la rentrée, pour accompagner l'enfant dans son apprentissage du temps. Chaque jour une petite activité est proposée : devinettes, rébus, labyrinthes, recettes de cuisine, de quoi commencer la journée sur une note ludique et éducative ! - Un outil qui vient en complément du rituel de la date à l'école - Des illustrations à mi-chemin entre le ludique et le scolaire - Une aide précieuse pour apprendre à se repérer dans le temps et dans la semaine - Un support cartonné perforé pour pouvoir accrocher le calendrier Ludique et pédagogique ! Logique, sciences naturelles, langue, calcul, éducation civique, anglais...

Par Isabelle Collioud-Marichallot
Chez Grenouille éditions

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Auteur

Isabelle Collioud-Marichallot

Editeur

Grenouille éditions

Genre

Calendriers jeunesse

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Mon premier calendrier d'école

Isabelle Collioud-Marichallot

Paru le 04/06/2026

360 pages

Grenouille éditions

13,90 €

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Scannez le code barre 9782384863471
9782384863471
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