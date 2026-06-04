Mon premier calendrier d'école

Entièrement conçu et rédigé par une enseignante ! Un calendrier éphéméride à effeuiller dès le premier jour de la rentrée, pour accompagner l'enfant dans son apprentissage du temps. Chaque jour une petite activité est proposée : devinettes, rébus, labyrinthes, recettes de cuisine, de quoi commencer la journée sur une note ludique et éducative ! - Un outil qui vient en complément du rituel de la date à l'école - Des illustrations à mi-chemin entre le ludique et le scolaire - Une aide précieuse pour apprendre à se repérer dans le temps et dans la semaine - Un support cartonné perforé pour pouvoir accrocher le calendrier Ludique et pédagogique ! Logique, sciences naturelles, langue, calcul, éducation civique, anglais...