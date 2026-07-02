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#Roman jeunesse

La bataille de Meraîm

Nicolas Digard, Frigiel

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La nouvelle aventure de Frigiel et Fluffy ! Une guerre se prépare, quel camp l'emportera ? De retour de la forêt de Varogg en possession du second coffre de l'Ender, Frigiel et Abel découvrent que Deryn Swale a profité de leur absence pour attaquer la cité sarmate. Abel veut aller à Heikan pour tenter de le raisonner, mais le temps presse : sur les plaines fleuries de Meraîm, l'armée des mages s'organise, face aux hommes du roi Llud Law, dix fois plus nombreux. Au même moment, Alice rencontre Tom Cisaille, le chef des voleurs d'Ulan Warka, qui lui propose de l'aider à délivrer Chiron du cachot des soupirs.

Par Nicolas Digard, Frigiel
Chez Pocket

|

Auteur

Nicolas Digard, Frigiel

Editeur

Pocket

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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La bataille de Meraîm

Nicolas Digard, Frigiel

Paru le 02/07/2026

432 pages

Pocket

7,50 €

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Scannez le code barre 9782266354271
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