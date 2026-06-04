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Lequel de ces dix suspects est le coupable ?

Benjamin Stevenson

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" Bien malin qui découvrira jusqu'où Benjamin Stevenson est capable de nous balader ! " ELLE Amateur d'Agatha Christie et des maîtres de l'âge d'or du roman policier classique, Ernest Cunningham a déjà élucidé plusieurs meurtres d'une ingéniosité redoutable. Mais l'affaire à laquelle il est mêlé cette fois dépasse tout ce qu'il a connu. Il doit en effet résoudre un assassinat en chambre close. Et pas n'importe quelle chambre : une chambre forte ! Notre héros est pris en otage avec une dizaine d'autres personnes lors d'un braquage. Personne ne peut entrer dans la banque, personne ne peut en sortir. La tension est extrême. Et s'accroît encore lorsqu'un meurtre complètement inattendu est commis au beau milieu du hold-up. Chacun des otages devient alors un suspect. A la manière d'un Hercule Poirot des temps modernes, Ernest va devoir sortir le grand jeu afin de résoudre l'énigme et trouver le coupable. L'auteur de Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un a encore frappé ! Avec ce meurtre en huis clos, il nous propose de mener la plus passionnante des enquêtes. Saurez-vous déceler les indices et dénouer l'affaire avant Ernest Cunningham ? Il va vous falloir ouvrir l'oeil ! " Malin, jubilatoire, impossible à lâcher et d'une inventivité éclatante. Un roman fantastique. " Stuart Turton

Par Benjamin Stevenson
Chez Sonatine

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Auteur

Benjamin Stevenson

Editeur

Sonatine

Genre

Thrillers

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Lequel de ces dix suspects est le coupable ?

Benjamin Stevenson trad. Cindy Colin-Kapen

Paru le 04/06/2026

448 pages

Sonatine

23,90 €

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