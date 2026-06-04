Into the Light, Once Again T01

Alyssa, 14 ans, accusée à tort d'avoir tenté d'assassiner sa propre soeur, est exécutée. Alors que sa vie prend fin, elle se réveille soudain au sein de la famille d'un empire rival ! Alyssa, la quatrième princesse d'Edenbell, est accusée à tort d'avoir tenté de tuer sa petite soeur. Condamnée froidement à mort par sa famille, elle se réincarne comme princesse de l'empire rival, Elmir. Ecoeurée par la trahison de ses proches, elle jure de ne plus jamais aimer. Mais l'empire d'Elmir est bien différent du sien... Parviendra-t-elle à retrouver foi en l'humanité et à découvrir les terribles secrets qui entourent son exécution ?