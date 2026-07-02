J'apprends avec l'IA - De la 4e à la Terminale

Le 1er guide pratique qui accompagne les élèves à mobiliser intelligemment l'IA, de la 4e à la Tle. J'apprends avec l'IA est le premier guide pratique pour aider les élèves à utiliser l'IA de façon efficace, raisonnée et éclairée, de la 4e à la Tle. 40 fiches pratiques réparties en 6 parties : 1. Organiser son travail 2. Comprendre 3. Réviser et mémoriser 4. S'exprimer à l'écrit 5. S'exprimer à l'oral 6. S'orienter 1 fiche = 1 thématique Exemples : - Apprendre avec l'IA oui ! tricher non ! - Et si ton agenda devenait ton allié pour réussir ? - Réviser moins, mais de façon intelligente - Fais équipe avec l'IA pour créer tes flashcards - Comment générer des schémas à compléter ? - Comment s'entraîner à l'oral avec l'aide d'une IA ? - Créer des QCM pour apprendre ... - Des prompts adaptés à tester - Des cas pratiques - Des outils sécurisés - Des infos pour comprendre les enjeux Le + Des QRcodes pour accéder à des prompts actualisables Son objectif : aider les adolescents à mobiliser intelligemment l'IA dans leurs apprentissages quotidiens. L'auteur : Mickaël Bertrand est enseignant, expert reconnu de l'IA dans les pratiques éducatives et de ses enjeux éthiques, sociaux et environnementaux.