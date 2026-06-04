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Agenda scolaire Foot

Editions Casa

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Le Football, plus qu'un sport : un style de vie Bienvenue dans cet agenda spécialement conçu pour les passionnés du ballon rond ! Que tu sois joueur, supporter ou simplement admirateur de ce sport universel, cet agenda t'accompagnera tout au long de l'année pour t'aider à organiser tes cours, tes devoirs, et même tes entraînements. Découvre chaque semaine des anecdotes incroyables sur le football, des citations inspirantes de tes joueurs préférés, des moments inoubliables de l'histoire des grands championnats, et bien plus encore. Tout est là pour que ton année soit aussi rythmée et passionnante qu'un match de légende ! Prépare-toi à marquer chaque jour d'une victoire : au terrain comme à l'école, tu seras le maître du jeu. Alors, chausse tes crampons, sors ton stylo et écris ton propre parcours vers le succès !

Par Editions Casa
Chez Editions Casa

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Auteur

Editions Casa

Editeur

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Genre

Agendas jeunesse

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Agenda scolaire Foot

Editions Casa

Paru le 04/06/2026

288 pages

Editions Casa

11,95 €

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