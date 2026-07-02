Français 1re Prépare le BAC avec ton coach IA

Un coach IA pour des révisions personnalisées Le duo gagnant pour réviser : un cahier + le coach IA Eliott Le tour complet du programme de Français en 1re Un cahier de révisions avec : - des cours visuels et complets - des points de méthode - des exercices et des sujets du bac avec corrigés détaillés - des bilans QCM et des cartes mentales - un mémo des mouvements littéraires, des biographies, des points de grammaire + le coach IA qui accompagne l'élève en proposant : - de générer des fiches de synthèse à partir d'un cours - de produire des quiz personnalisés - d'aider sur les devoirs - un accès à un chat quotidien... Pour un usage de l'IA sécurisé et garanti