Sauvé par le swing

"C'est ainsi que je suis né. Le 1er août 1990. Sur le golf de Yaoundé, entre les trous n° 10 et n° 11. Qu'en disent ceux qui ne croient pas au destin ? " Camerounais, orphelin de mère, jeté à la rue à 11 ans, Issa Nlareb survit en ramassant les balles égarées sur le parcours de golf de Yaoundé. Très vite, il se forme en solo, en observant, et ce sport devient plus qu'un moyen de subsistance : une promesse. A force d'obstination, il accède au statut de professionnel à 18 ans, enchaîne les victoires et s'impose numéro un au Cameroun et au Nigeria. Premier Africain à intégrer la troisième division européenne, il semble lancé vers les sommets... Mais, en 2018, une méningite fulgurante le plonge dans le coma. Il doit être amputé des deux jambes et de huit doigts. Son corps est brisé, pas sa volonté. Habité par une détermination farouche et soutenu par ses proches, il doit tout réapprendre : marcher, jouer, vivre. Il retrouve alors le chemin des greens et s'impose parmi les figures majeures du paragolf mondial, tout en persévérant sur l'Alps Tour, l'un des circuits européens "valides" les plus exigeants. Un récit puissant, incarné et inspirant. Un destin lumineux, celui d'un homme debout. Sélectionné pour porter la flamme olympique de Paris 2024, Issa Nlareb incarne une force rare : celle qui naît de la chute et se forge dans la persévérance. Golfeur professionnel, il est également enseignant de golf.