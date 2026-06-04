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Pol'art - Le Louvre ensorcelé

Elisa Villebrun, Laure Ngo

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Quand un tableau ensorcelant entre au Louvre, tout le musée déraille ! Depuis que La Voyante de Courbet, un tableau représentant une femme au regard envoûtant, est entré au Louvre, d'étranges incidents se multiplient : c'est comme si tout le personnel du musée avait été hypnotisé ! Pour Arthur et Inès, pas de doute : c'est l'antipathique collectionneur Mollock qui est derrière tout ça... Mais dans quel but ? Les deux amis doivent élucider ce nouveau mystère au plus vite s'ils veulent déjouer ses plans, tout en cherchant à prouver l'innocence du père d'Inès ! Une nouvelle enquête palpitante dans les coulisses du plus célèbre musée du monde !

Par Elisa Villebrun, Laure Ngo
Chez Poulpe fictions

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Auteur

Elisa Villebrun, Laure Ngo

Editeur

Poulpe fictions

Genre

Suspense

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Pol'art - Le Louvre ensorcelé

Elisa Villebrun, Laure Ngo

Paru le 04/06/2026

176 pages

Poulpe fictions

12,95 €

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Scannez le code barre 9782377424733
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