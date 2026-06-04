Pol'art - Le Louvre ensorcelé

Quand un tableau ensorcelant entre au Louvre, tout le musée déraille ! Depuis que La Voyante de Courbet, un tableau représentant une femme au regard envoûtant, est entré au Louvre, d'étranges incidents se multiplient : c'est comme si tout le personnel du musée avait été hypnotisé ! Pour Arthur et Inès, pas de doute : c'est l'antipathique collectionneur Mollock qui est derrière tout ça... Mais dans quel but ? Les deux amis doivent élucider ce nouveau mystère au plus vite s'ils veulent déjouer ses plans, tout en cherchant à prouver l'innocence du père d'Inès ! Une nouvelle enquête palpitante dans les coulisses du plus célèbre musée du monde !