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Comment rester au sec avec une veste mouillée ?

Fabrizio Bucella

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Avec humour et clarté, le professeur Fabrizio Bucella décrypte ce qui, autour de nous, semble absurde ou évident... jusqu'à ce qu'on y regarde de plus près. Pourquoi les chats retombent-ils toujours sur leurs pattes ? Quelles sont les cinq fins possibles de l'Univers ? Peut-on démontrer qu'une licorne existe ? Comment réussir des ricochets dans l'eau ? Pourquoi les bus n'arrivent-ils jamais à l'heure ? Vivons-nous dans une simulation ? Autant de questions familières ou surprenantes qui cachent des mécanismes scientifiques fascinants. Docteur en physique, professeur de physique et de mathématiques à l'Université libre de Bruxelles, Fabrizio Bucella s'est imposé comme une vulgarisateur scientifique incontournable. Son livre Comment gagner à pile ou face ? a connu un succès épatant. "Le tirage s'est trouvé épuisé dans les premiers mois et l'éditeur a sorti un format mi-poche (pas vraiment poche, pas vraiment pas poche) toujours disponible. Forcément, on n'allait pas y couper, il fallait préparer une suite. Il faut se méfier des suites, car elles amènent inévitablement la suite de la suite. La récurrence peut être longue. Les physiciens aiment vivre dangereusement". F. B.

Par Fabrizio Bucella
Chez Allary Editions

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Auteur

Fabrizio Bucella

Editeur

Allary Editions

Genre

Sciences

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Comment rester au sec avec une veste mouillée ?

Fabrizio Bucella

Paru le 04/06/2026

Allary Editions

18,90 €

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