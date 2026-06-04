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Mémento Comptes consolidés

Francis Lefebvre

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Véritable outil de travail, ce Mémento Expert accompagne les préparateurs des comptes consolidés tout au long des étapes de la consolidation Maîtrisez les règles françaises de consolidation ! Véritable outil de travail, ce Mémento Expert accompagne les préparateurs des comptes consolidés tout au long des étapes de la consolidation grâce à un point exhaustif sur les règles françaises de consolidation, existant au 1er mars 2026, et applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Il intègre et commente : - l'intégralité des dispositions du règlement ANC n° 2020-01 applicable aux comptes consolidés (hors spécificités sectorielles prévues pour les banques et les assurances) ; - les dispositions du nouveau règlement ANC n° 2024-07, qui harmonisent la définition des capitaux propres entre comptes individuels et comptes consolidés et définit la rubrique " Autres fonds propres " ; - l'actualité doctrinale comptable, incluant notamment des dernières positions de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ; - l'actualité réglementaire relative aux comptes consolidés (Code de commerce, etc.) ; - une annexe préparée par les auteurs, sous forme de tableaux, des principales divergences entre les principes comptables français (comptes individuels et comptes consolidés) et les normes IFRS.

Par Francis Lefebvre
Chez Francis Lefebvre

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Auteur

Francis Lefebvre

Editeur

Francis Lefebvre

Genre

Comptabilité générale

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Mémento Comptes consolidés

Francis Lefebvre

Paru le 04/06/2026

Francis Lefebvre

265,00 €

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