Mémento Comptes consolidés

Véritable outil de travail, ce Mémento Expert accompagne les préparateurs des comptes consolidés tout au long des étapes de la consolidation Maîtrisez les règles françaises de consolidation ! Véritable outil de travail, ce Mémento Expert accompagne les préparateurs des comptes consolidés tout au long des étapes de la consolidation grâce à un point exhaustif sur les règles françaises de consolidation, existant au 1er mars 2026, et applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026. Il intègre et commente : - l'intégralité des dispositions du règlement ANC n° 2020-01 applicable aux comptes consolidés (hors spécificités sectorielles prévues pour les banques et les assurances) ; - les dispositions du nouveau règlement ANC n° 2024-07, qui harmonisent la définition des capitaux propres entre comptes individuels et comptes consolidés et définit la rubrique " Autres fonds propres " ; - l'actualité doctrinale comptable, incluant notamment des dernières positions de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) ; - l'actualité réglementaire relative aux comptes consolidés (Code de commerce, etc.) ; - une annexe préparée par les auteurs, sous forme de tableaux, des principales divergences entre les principes comptables français (comptes individuels et comptes consolidés) et les normes IFRS.