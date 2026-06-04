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Je muscle ma mémoire

Michèle Serrand

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Selon la revue The Lancet (2020), 40 % des problèmes de mémoire pourraient être évités ou retardés ne serait-ce qu'en entretenant une vie sociale riche et en pratiquant plusieurs activités physiques régulières. Vous cherchez vos clés. Un mot vous échappe. Vous entrez dans une pièce sans savoir pourquoi... Ces petits oublis sont fréquents. Mais ils ne sont pas une fatalité. Contrairement aux idées reçues, la mémoire ne décline pas inexorablement avec l'âge. Elle s'entretient, se stimule... et peut même se renforcer. Dans ce cahier pratique, le Dr Michèle Serrand, experte en santé cérébrale, vous guide pas à pas pour reprendre le contrôle de votre mémoire. Grâce à un plan d'action sur 4 semaines, vous allez agir sur les leviers essentiels du cerveau : alimentation, activité physique, stimulation mentale, sommeil, gestion du stress. Au fil des pages, vous découvrirez : · des exercices et jeux ciblés pour entraîner votre mémoire ; · des stratégies pour ne plus chercher vos mots et mieux vous concentrer ; · des conseils nutritionnels pour nourrir votre cerveau ; · des pratiques ultrasimples pour réduire le stress et améliorer le sommeil. En quelques minutes par jour, vous pouvez retrouver une mémoire plus fiable, plus vive, plus efficace. Que vous ayez 28 ans ou 82 ans, ce guide ludique va booster votre mémoire comme jamais.

Par Michèle Serrand
Chez Thierry Souccar Editions

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Auteur

Michèle Serrand

Editeur

Thierry Souccar Editions

Genre

Garder la forme

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Je muscle ma mémoire

Michèle Serrand

Paru le 04/06/2026

96 pages

Thierry Souccar Editions

12,90 €

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