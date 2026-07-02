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Pluie et vent sur Télumée Miracle

Florence Renner, Simone Schwarz-Bart

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Des analyses simples, structurées et faciles à comprendre, conçues pour les élèves de 1re, afin de maîtriser les points clés de l'oeuvre Pluie et vent sur Télumée Miracle et du parcours pour le Bac de français. Sous forme de fiches en couleurs, il propose : - Repères sur l'auteur et le contexte historique de l'oeuvre - Résumés de textes et des repères dans l'oeuvre - Thèmes expliqués et commentaires linéaires - Le parcours associé explicité - Astuces pour comprendre et réviser vite et efficacement - Exemples de dissertations corrigées et expliquées pas à pas - Explications de texte complémentaires et guide pour l'entretien à l'oral - Citations incontournables à retenir et quiz de révision

Par Florence Renner, Simone Schwarz-Bart
Chez Nathan

|

Auteur

Florence Renner, Simone Schwarz-Bart

Editeur

Nathan

Genre

Français

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Pluie et vent sur Télumée Miracle

Florence Renner, Simone Schwarz-Bart

Paru le 02/07/2026

128 pages

Nathan

5,50 €

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Scannez le code barre 9782095064426
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