Cara la rêveuse

Elle s'ennuie à l'école... mais rêve en grand ! Dans cette intégrale de La famille trop d'filles, les projecteurs sont braqués sur Cara, une enfant rêveuse, créative et comédienne dans l'âme. A l'école, elle s'ennuie... mais dans sa tête, mille histoires prennent vie, nourries par son désir d'être artiste. A travers trois récits - ; Cara, Cara et la fée des devoirs et Cara n'aime pas l'école - ; Susie Morgenstern dresse le portrait d'une héroïne attachante qui apprend à s'affirmer, à croire en ses talents et à trouver sa place.