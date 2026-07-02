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#Roman jeunesse

Cara la rêveuse

Susie Morgenstern, Clotka

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Elle s'ennuie à l'école... mais rêve en grand ! Dans cette intégrale de La famille trop d'filles, les projecteurs sont braqués sur Cara, une enfant rêveuse, créative et comédienne dans l'âme. A l'école, elle s'ennuie... mais dans sa tête, mille histoires prennent vie, nourries par son désir d'être artiste. A travers trois récits - ; Cara, Cara et la fée des devoirs et Cara n'aime pas l'école - ; Susie Morgenstern dresse le portrait d'une héroïne attachante qui apprend à s'affirmer, à croire en ses talents et à trouver sa place.

Par Susie Morgenstern, Clotka
Chez Nathan

|

Auteur

Susie Morgenstern, Clotka

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

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Cara la rêveuse

Susie Morgenstern, Clotka

Paru le 02/07/2026

144 pages

Nathan

11,95 €

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Scannez le code barre 9782095060671
9782095060671
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