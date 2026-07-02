Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Guédelon

Jean-Noël Mouret

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Guédelon est né d'un projet fou : construire un château fort en utilisant exclusivement les outils et les techniques du début du XIII ? siècle. C'est dans l'Yonne, au coeur d'une forêt de chênes, sur une ancienne carrière de grès ferrugineux, qu'une poignée de passionnés pose les premières pierres en 1997. Véritable chantier d'archéologie expérimentale, Guédelon est devenu une source de connaissances inépuisable pour les archéologues, historiens et castellologues. Le château se construit à la force des bras de quelque quarante ouvriers artisans, carriers, tailleurs de pierres, maçons, charpentiers, forgerons, cordiers, etc. A chaque saison, ils se relaient sur le site, partageant leur temps entre la construction et la médiation avec le public, fasciné par cette plongée dans un passé qui ne demandait qu'à revivre.

Par Jean-Noël Mouret
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Jean-Noël Mouret

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Dictionnaires français

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Guédelon par Jean-Noël Mouret

Commenter ce livre

 

Guédelon

Jean-Noël Mouret

Paru le 02/07/2026

64 pages

Editions Gallimard

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782073148490
9782073148490
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.