Guédelon est né d'un projet fou : construire un château fort en utilisant exclusivement les outils et les techniques du début du XIII ? siècle. C'est dans l'Yonne, au coeur d'une forêt de chênes, sur une ancienne carrière de grès ferrugineux, qu'une poignée de passionnés pose les premières pierres en 1997. Véritable chantier d'archéologie expérimentale, Guédelon est devenu une source de connaissances inépuisable pour les archéologues, historiens et castellologues. Le château se construit à la force des bras de quelque quarante ouvriers artisans, carriers, tailleurs de pierres, maçons, charpentiers, forgerons, cordiers, etc. A chaque saison, ils se relaient sur le site, partageant leur temps entre la construction et la médiation avec le public, fasciné par cette plongée dans un passé qui ne demandait qu'à revivre.