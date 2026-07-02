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Mon cahier de dictées CM2

Marie-Christine Olivier

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Le cahier de dictées CM2 pour consolider les acquis et préparer le collège ! Aidez votre enfant de CM2 à maîtriser les dictées et consolider son orthographe pour une entrée en 6e en toute confiance. Ce cahier Bordas accompagne les élèves de CM2 (1011 ans) pour s'entraîner efficacement à la dictée tout au long de l'année et renforcer durablement les compétences en orthographe, grammaire et conjugaison , indispensables avant l'entrée en 6e. Rédigé par une équipe d'enseignants, il propose une méthode claire, régulière et structurée, conforme au nouveau programme. > Une méthode complète pour progresser en autonomie Dans ce cahier, votre enfant trouvera : - Des dictées ciblées sur les notions essentielles du CM2 - Un travail approfondi de l' orthographe grammaticale et de l' orthographe d'usage - Des rappels de règles et une méthode efficace pour bien préparer une dictée - Des exercices progressifs avant la dictée pour se tester et après la dictée pour corriger et progresser - Une s élection de mots à connaître par coeur pour enrichir le vocabulaire - Une dictée du champion pour valoriser les progrès - Des pages quadrillées pour écrire les dictées dans de bonnes conditions > Un cahier pensé pour la réussite scolaire - Des conseils pratiques pour accompagner votre enfant - Un encart détachable avec les textes des dictées et les corrigés - Un outil idéal pour les devoirs, les révisions régulières et la préparation à la 6e = Un cahier structurant pour écrire avec assurance, réduire les fautes et aborder le collège sereinement.

Par Marie-Christine Olivier
Chez Bordas Editions

|

Auteur

Marie-Christine Olivier

Editeur

Bordas Editions

Genre

Français

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Mon cahier de dictées CM2

Marie-Christine Olivier

Paru le 02/07/2026

32 pages

Bordas Editions

5,20 €

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