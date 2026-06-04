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#Essais

Gay Shame

David M. Halperin, Valerie Traub

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Ce fut une Gay Pride comme il y en eut et il y en aura tant d'autres. Ils ont marché, joyeux, épuisés, puis se sont réunis à quelques-uns, quelque part, autour d'un verre. Un propos a alors été dit, on ignore par qui, on ne s'en soucie guère, qui les a amusés : "Et si maintenant on redevenait honteux ! " . Il s'est ensuivi un mémorable colloque, publié aux Etats-Unis, maintenant traduit en français, à sa place dans la collection "Les grands classiques de l'érotologie moderne" . La honte à l'encontre de laquelle s'élevait leur fierté n'est pas celle qu'ils allaient faire leur, ni même celle qui fut la leur et qui fut leur force de soulèvement ; entre ces deux hontes, on chercherait en vain un lien dialectique qui permettrait de les prendre ensemble dans une synthèse. Mais alors, de quelle honte s'agit-il ? On l'apprendra en lisant les diverses contributions de Gay Shame-Jean Allouch Ouvrage dirigé par David M. Halperin et Valerie Traub. Traduction sous la direction de Sandra Boehringer Laurie Laufer Contributions de Barry D. Adam, Neil Bartlett, George Chauncey, Douglas Crimp, Terry Galloway, Deborah B. Gould, Ellis Hanson, David M. Halperin, Heather K. Love, Jennifer Moon, Gayle Rubin, Eve Kosofsky Sedgwick, Tobin Siebers, Valerie Traub, Michael Warner, Abby Wilkerson, Amalia Ziv. Préface à la traduction française par Sandra Boehringer et Laurie Laufer.

Par David M. Halperin, Valerie Traub
Chez Epel

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Auteur

David M. Halperin, Valerie Traub

Editeur

Epel

Genre

Essais

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Gay Shame

David M. Halperin, Valerie Traub trad. Sandra Boehringer

Paru le 04/06/2026

420 pages

Epel

28,00 €

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