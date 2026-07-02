Histoire de Sindbad le marin

Sindbad le Portefaix, alors qu'il fait halte sur un banc pour se reposer de la chaleur, attire l'attention d'un riche marchand et se voit convié à festoyer chez lui. Celui-ci, Sindbad le Marin, lui raconte alors ses terribles naufrages et ses fabuleux voyages qui l'ont mené d'île en île et de mer en mer, tour à tour enterré vif au fond d'un puits, échappant aux monstres marins et au géant mangeur d'hommes, ou porté dans les airs par l'oiseau rokh au-dessus de la vallée des roches de diamants. Voici leur histoire, telle que la raconte Schahrazade lors de ces fameuses Mille et Une Nuits... Ayant perdu confiance en toute femme depuis l'infidélité de son épouse, le sultan Shahriar fait exécuter chaque matin sa compagne d'un soir. La fille du vizir, Schahrazade, se porte volontaire pour mettre fin à cette abomination. Chaque nuit, elle envoûte le sultan de ses histoires. Lorsque le matin apparaît, discrète, Schahrazade inter-rompt son récit, laissant le sultan sur sa faim et reportant toujours la sentence... Les Mille et Une Nuits portent l'art du conte à son apogée, chatoyant et plein de péripéties, où l'aventure est mère de toutes les fortunes. Traduit de l'arabe par J. C. Mardrus