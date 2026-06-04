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#Roman francophone

Les héroïnes de la résilience

Emmanuel Ebolo-Iyendza

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Le Silence d'une veuve, L'Enfant, un don de Dieu et Essouèng, l'audacieuse sont les trois nouvelles composant ce recueil. A travers des destins féminins marqués par l'épreuve, le combat et l'espérance, l'auteur met en lumière les différentes formes de lutte que mènent les femmes pour la reconnaissance de leurs droits, la préservation de leur dignité et la conquête d'un espace de liberté. Au fil des pages, le lecteur découvre des existences façonnées par le poids des coutumes, des préjugés et des injustices héritées de génération en génération. Ce livre donne ainsi la parole aux souffrances, aux résistances et à la force intérieure de la femme face aux dominations sociales et culturelles.

Par Emmanuel Ebolo-Iyendza
Chez Editions L'Harmattan

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Auteur

Emmanuel Ebolo-Iyendza

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Contes et nouvelles

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Les héroïnes de la résilience

Emmanuel Ebolo-Iyendza

Paru le 04/06/2026

182 pages

Editions L'Harmattan

18,00 €

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Scannez le code barre 9782336615479
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