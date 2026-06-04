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Intelligence économique territoriale en Afrique

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Dans un contexte africain marqué par des mutations géopolitiques, économiques et sociales profondes, l'intelligence économique territoriale s'impose comme un levier stratégique majeur de résilience et de développement. Elle permet, en effet, l'amélioration de l'attractivité des territoires, la consolidation et la prospérité des acteurs de terrain. A travers des analyses et des études de cas issues de plusieurs contextes africains, ce livre met en lumière le rôle stratégique de l'intelligence économique territoriale comme outil d'anticipation, de gouvernance et de développement durable des territoires. L'ouvrage explore comment les acteurs territoriaux peuvent anticiper, protéger et valoriser leurs ressources stratégiques afin de renforcer la compétitivité et la résilience des territoires africains face aux crises et aux conflits. Il constitue ainsi une référence pour les chercheurs, décideurs publics, entrepreneurs et acteurs du développement souhaitant comprendre et mobiliser l'intelligence économique territoriale au service d'une Afrique résiliente, stratégique robuste et tournée vers l'avenir.

Chez Editions L'Harmattan

|

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Marchés financiers

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Intelligence économique territoriale en Afrique

Paru le 04/06/2026

512 pages

Editions L'Harmattan

47,00 €

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Scannez le code barre 9782336615059
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