La gardienne des concubines Tome 9

Trahisons et suspicions au harem des illusions. La tentative d'empoisonnement de dame Kenhi a ébranlé la cour intérieure. Et celle qu'on accuse du crime n'est autre que Reigetsu... la fonctionnaire derrière laquelle se cache un Kogetsu travesti ! Pour laver la réputation de son employée, Yuran tente le tout pour le tout lors de l'assemblée du Shikin. Malheureusement, son adversaire semble avoir un coup d'avance. C'est dans cette situation tendue que Kogetsu annonce la venue d'une personne qui ne devrait pas exister : une autre Reigetsu ! Dans ce neuvième volume, Yuran découvre peu à peu le véritable visage de son époux !