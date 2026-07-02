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#Manga

La gardienne des concubines Tome 9

Aki Shikimi, Shiori Hiromoto

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Trahisons et suspicions au harem des illusions. La tentative d'empoisonnement de dame Kenhi a ébranlé la cour intérieure. Et celle qu'on accuse du crime n'est autre que Reigetsu... la fonctionnaire derrière laquelle se cache un Kogetsu travesti ! Pour laver la réputation de son employée, Yuran tente le tout pour le tout lors de l'assemblée du Shikin. Malheureusement, son adversaire semble avoir un coup d'avance. C'est dans cette situation tendue que Kogetsu annonce la venue d'une personne qui ne devrait pas exister : une autre Reigetsu ! Dans ce neuvième volume, Yuran découvre peu à peu le véritable visage de son époux !

Par Aki Shikimi, Shiori Hiromoto
Chez Mana books

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Auteur

Aki Shikimi, Shiori Hiromoto

Editeur

Mana books

Genre

Shojo/fille

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La gardienne des concubines Tome 9

Aki Shikimi, Shiori Hiromoto

Paru le 02/07/2026

Mana books

7,95 €

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