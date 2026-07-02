Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Manga

WarCraft - Le puits de soleil Tome 3

Richard A. Knaak, Kim Jae-Hwan

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'histoire du Puits de soleil renaît dans cette nouvelle édition ! On croyait le Puits de Soleil, source de la puissance magique des Hauts-Elfes, perdu à jamais... jusqu'à maintenant ! Dans la désolation des terres Fantômes, un jeune Dragon bleu et ses compagnons doivent lutter pour sauver l'une des leurs d'une mort certaine. Mais dans ce lieu sinistre, les morts ne connaissent aucun repos ! Une épopée légendaire de Warcraft, rééditée pour les fans et les nouveaux aventuriers.

Par Richard A. Knaak, Kim Jae-Hwan
Chez Mana books

|

Auteur

Richard A. Knaak, Kim Jae-Hwan

Editeur

Mana books

Genre

Global Manga/type mixte

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur WarCraft - Le puits de soleil Tome 3 par Richard A. Knaak, Kim Jae-Hwan

Commenter ce livre

 

WarCraft - Le puits de soleil Tome 3

Richard A. Knaak, Kim Jae-Hwan

Paru le 02/07/2026

Mana books

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035508951
9791035508951
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.