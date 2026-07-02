WarCraft - Le puits de soleil Tome 3

L'histoire du Puits de soleil renaît dans cette nouvelle édition ! On croyait le Puits de Soleil, source de la puissance magique des Hauts-Elfes, perdu à jamais... jusqu'à maintenant ! Dans la désolation des terres Fantômes, un jeune Dragon bleu et ses compagnons doivent lutter pour sauver l'une des leurs d'une mort certaine. Mais dans ce lieu sinistre, les morts ne connaissent aucun repos ! Une épopée légendaire de Warcraft, rééditée pour les fans et les nouveaux aventuriers.