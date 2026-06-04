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La diplomatie du développement

Nour mariam Mahamat, Mariam Mahamat Nour

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A travers La diplomatie du développement, Mariam MahamatNour livre un témoignage puissant sur quatorze années d'engagementau sein de la FAO (Food and Agriculture Organization - Organisationdes Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture) en Afrique del'Ouest. De son parcours au Togo, au Mali et en Mauritanie, elledévoile les enjeux majeurs du développement rural et de la sécuritéalimentaire, tout en mettant en lumière les défis politiques, économiques et humains auxquels sont confrontés les pays africains. Entre récit personnel, analyse stratégique et leçons de terrain, cet ouvrage offre une plongée au coeur des mécanismes de lacoopération internationale. Il s'impose comme un témoignageinspirant de leadership, de résilience et d'engagement au servicedu développement du continent.

Par Nour mariam Mahamat, Mariam Mahamat Nour
Chez Editions L'Harmattan

| 2 Partages

Auteur

Nour mariam Mahamat, Mariam Mahamat Nour

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Economie politique

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La diplomatie du développement

Nour mariam Mahamat, Mariam Mahamat Nour

Paru le 04/06/2026

200 pages

Editions L'Harmattan

23,00 €

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Scannez le code barre 9782336607344
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