Reddition des comptes, réduction des comptes, réédition des comptes

Depuis septembre 2024, la notion de reddition des comptes s'est imposée au coeur du débat public au Sénégal. Pourtant, derrière cette expression largement médiatisée se cachent des réalités multiples, souvent confondues. Cet ouvrage propose une analyse rigoureuse et pédagogique des notions de reddition des comptes, de réduction des comptes et de réédition des comptes, tout en clarifiant leurs fondements juridiques, comptables et managériaux. S'appuyant sur les textes de droit public et privé, les normes de gestion financière et l'actualité récente issue de la troisième alternance politique, l'auteur distingue la reddition des comptes au sens technique - exigence légale et réglementaire - de celle qui est évoquée dans le débat public et qui est consécutive à des irrégularités et à une dégradation des finances publiques. Il montre comment les actes de mauvaise gouvernance conduisent à une réduction des comptes, rendant nécessaire leur révision et leur réédition pour rétablir l'image fidèle des finances de l'Etat. A la croisée de l'analyse juridique, financière et institutionnelle, ce livre éclaire un enjeu central de la gouvernance moderne : la transparence, la responsabilité et la restauration durable de la confiance publique. Un ouvrage de référence pour les décideurs, gestionnaires, juristes, étudiants et citoyens soucieux de comprendre les mécanismes profonds de la gestion des finances publiques.