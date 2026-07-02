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L'anneau de Gygès Tome 6

Takahiro Kato

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Le super-pouvoir ne fait pas le super-héros... Après s'en être pris à des lycéens qu'il a voulu forcer à s'entretuer avant que Zero n'intervienne, Takeru, ou plutôt Gygès, poursuit son but machiavélique ! Il souhaite en effet lever une armée d'hommes invisibles afin de pousser Yu à découvrir les secrets de son maître et ensuite éliminer Kinta, le grand méchant de l'histoire... Ce plan semble fonctionner à merveille, puisque le jeune mangaka commence réellement à soupçonner son mentor... Mais est-il prêt à affronter l'horrible vérité ? Quand vos rêves se réalisent, c'est peut-être le début du cauchemar... Dans un mélange de suspense et d'humour noir, L'Anneau de Gygès nous entraîne sur les pas de héros amateurs qui ont bien mal commencé leur carrière !

Par Takahiro Kato
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Takahiro Kato

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Seinen/Homme

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L'anneau de Gygès Tome 6

Takahiro Kato trad. Alex Ponthaut

Paru le 02/07/2026

Editions Ki-oon

7,95 €

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