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Territoires, climat et santé

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Cet ouvrage collectif est issu du projet RISCC (Risques Sanitaires et Changements Climatiques), coordonné par le Laboratoire Leïdi de l'Université Gaston Berger. Il analyse les interactions complexes entre changements climatiques, dynamiques territoriales et risques sanitaires, avec un ancrage fort dans les zones côtières et insulaires du Sénégal, notamment les îles du Saloum, tout en élargissant la réflexion à d'autres territoires africains. Mobilisant des approches croisées en géographie, climatologie, santé publique, sociologie et anthropologie, l'ouvrage met en évidence l'intensification des vagues de chaleur, des inondations, de la salinisation des sols et de l'eau, et leurs impacts sur les maladies hydriques, vectorielles, respiratoires et sur la santé reproductive. Il souligne les vulnérabilités différenciées des populations selon le genre, les conditions socio-économiques et les contextes territoriaux. Au-delà du diagnostic, l'ouvrage valorise les savoirs locaux, les stratégies communautaires de résilience et le rôle des acteurs territoriaux, et propose des pistes concrètes pour l'adaptation, la gouvernance sanitaire et l'intégration du nexus climat-santé dans les politiques publiques de développement en Afrique.

Chez Editions L'Harmattan

|

Editeur

Editions L'Harmattan

Genre

Dictionnaires et ouvrages géné

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Territoires, climat et santé

Paru le 04/06/2026

512 pages

Editions L'Harmattan

50,00 €

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