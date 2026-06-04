Reconnaître l’œuvre artisanale

Et si les artisans - et plus encore les artisans d'art - traçaient une voie vers une société plus humaine et plus résiliente ? Pluridisciplinaire, cet ouvrage s'attache à explorer cette hypothèse. Il analyse les valeurs portées par les artisans d'art, la singularité de leurs marques lorsqu'elles s'affranchissent des logiques du marketing, et la manière dont nos sens participent à la construction du sens, dans un véritable "corps à corps" avec la matière et l'objet. Ce livre montre comment une oeuvre, profondément enrichissante pour celui qui la crée, peut aussi devenir source d'enrichissement pour celui qui la reçoit. Destiné aux artisans d'art, mais aussi aux apprenants, aux théoriciens et à tous les curieux, il éclaire un monde encore trop méconnu et ouvre des pistes pour repenser notre rapport au travail, à la création et au quotidien.