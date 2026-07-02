Cosmos Tome 2

Une galère sur Terre ? COSMOS assure vos arrières ! Kaede a accepté d'intégrer COSMOS sous les ordres de Rin, mais sa première mission lui réserve une surprise de taille : parmi les patients extraterrestres du Dr Rikka Akabane, soupçonnée d'avoir fourni des certificats frauduleux, figure Tsubame, la collègue avec qui il travaille dans une librairie ! Même si l'issue de cette affaire l'a éprouvé, le jeune homme continue son apprentissage au sein de la compagnie d'assurances et rencontre même l'ingénieur à l'origine du modificateur de perception qu'utilise sa chef. En effet, l'inventrice s'est déplacée jusqu'au lycée pour réparer l'appareil. C'est là qu'elle repère chez un élève une activité illicite... Les trois agents parviendront-ils à y mettre un terme sans faire de grabuge ? Ryuhei Tamura ( Beelzebub ) nous livre un formidable récit de science-fiction tour à tour drôle, touchant et contemplatif, porté par des assureurs hors norme ! Immigrants ou simples touristes, les extraterrestres ne sont pas à l'abri des ennuis, dans l'espace comme sur Terre...