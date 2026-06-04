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#Album jeunesse

Mes premières chansons corses

Lucile Ahrweiller

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Les tout-petits aussi aiment la musique corse ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est au travers des grands classiques de la chanson corse que les petits écouteront et découvriront : " Solenzara " ; " U lio di Roccapina " ; " Ciucciarella " ; " Bellu zighizon " ; " Accant'a me ", l'hymne corse, " Dio vi salvi Regina " et même " Un tupucciu verde " , la célèbre comptine " La souris verte " en langue corse. Les illustrations de Lucile Ahrweiller nous invitent à une promenade dans les paysages de l'Ile de Beauté.

Par Lucile Ahrweiller
Chez Editions Gründ

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Auteur

Lucile Ahrweiller

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres animés (3 ans et +)

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Mes premières chansons corses

Lucile Ahrweiller

Paru le 04/06/2026

14 pages

Editions Gründ

12,00 €

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Scannez le code barre 9782324039621
9782324039621
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