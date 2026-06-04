Mes premières chansons corses

Les tout-petits aussi aiment la musique corse ! Avec ses puces sonores musicales, ce recueil est unique. Sur chaque page, l'enfant recherche dans l'illustration le petit bouton qui déclenchera la musique. C'est au travers des grands classiques de la chanson corse que les petits écouteront et découvriront : " Solenzara " ; " U lio di Roccapina " ; " Ciucciarella " ; " Bellu zighizon " ; " Accant'a me ", l'hymne corse, " Dio vi salvi Regina " et même " Un tupucciu verde " , la célèbre comptine " La souris verte " en langue corse. Les illustrations de Lucile Ahrweiller nous invitent à une promenade dans les paysages de l'Ile de Beauté.