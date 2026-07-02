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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
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A partir de maintenant

Gege Akutami

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Une édition prestige au contenu exceptionnel pour clore la série principale en beauté ! Pour son dernier tome, Jujutsu Kaisen s'offre une édition prestige ! Vous y trouverez : - 1 exemplaire du tome 30 avec une jaquette alternative réversible - 1 boule à cendre - 1 porte-carte - 1 paire de chaussettes - 1 T-shirt unisexe taille L - 1 protège-livre - 1 set de 22 cartes exclusives dans un pochon en velours Résumé : Ryomen Sukuna a étendu son territoire malgré toutes les tentatives de l'en empêcher ! Néanmoins, grâce à l'aide de Choso et d'Aoi, Yuji a réussi à gagner suffisamment de temps pour permettre à Yuta de revenir sous une forme inattendue et d'affaiblir encore davantage son adversaire... mais à quel prix ? Hana se joint alors au combat et Yuji tente une dernière fois de libérer Megumi de l'emprise du roi des fléaux... Ne manquez pas l'épique conclusion de l'affrontement millénaire contre Ryomen Sukuna dans cet ultime volume de Jujutsu Kaisen !

Par Gege Akutami
Chez Editions Ki-oon

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Auteur

Gege Akutami

Editeur

Editions Ki-oon

Genre

Shonen/garçon

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A partir de maintenant

Gege Akutami trad. Fédoua Lamodière

Paru le 02/07/2026

Editions Ki-oon

39,90 €

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