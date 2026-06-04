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Gestion de patrimoine 2026 / 2027

Frédéric Gonand, Amélie Bryas

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Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client). - Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? - Comment optimiser son patrimoine ? - Comment tirer profit des nouveaux produits ? - Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : - connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ; - détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ; - préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ; - évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable. Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.

Par Frédéric Gonand, Amélie Bryas
Chez Vuibert

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Auteur

Frédéric Gonand, Amélie Bryas

Editeur

Vuibert

Genre

Entreprise

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Gestion de patrimoine 2026 / 2027

Frédéric Gonand, Amélie Bryas

Paru le 04/06/2026

472 pages

Vuibert

43,00 €

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