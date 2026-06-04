Gestion de patrimoine 2026 / 2027

Un panorama complet et parfaitement à jour de la gestion de patrimoine, tenant compte des 3 grands volets du sujet : le juridique (droit), le fiscal (imposition) et le comportemental (relation client). - Comment conseiller au mieux son client pour sa retraite ou sa succession ? - Comment optimiser son patrimoine ? - Comment tirer profit des nouveaux produits ? - Comment donner du sens à ses investissements ? Accessible et à jour des dernières évolutions réglementaires, ce livre dresse un panorama complet de la gestion de patrimoine : horizon de placement souvent long, actifs relativement peu liquides, fiscalité complexe, questions juridiques très variées, clientèle exigeante. Cet ouvrage permet d'établir une stratégie patrimoniale personnalisée : - connaissance approfondie du client : situation familiale, statut professionnel ; - détermination des objectifs selon l'horizon temporel : achats immobiliers, actifs financiers, retraite, cession d'entreprise, héritage ; - préconisations d'investissement et d'optimisation personnalisées : ingénierie patrimoniale, assurance-vie, crédit, protection de la famille, fiscalité nationale et internationale ; - évolutions récentes : private equity, produits dérivés, patrimoine artistique, philanthropie, investissement responsable. Le livre associe l'expérience de praticiens aguerris à l'expertise des meilleurs enseignants de la discipline. Riche en concepts, en exemples et en illustrations, il constitue un support de qualité pour les professionnels et les étudiants.