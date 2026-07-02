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#Imaginaire

Entre nous, la rivière

Alexiane de Lys

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L'amour véritable peut tout changer Naya est née au sein de la tribu zihane. Elle doit se taire, baisser la tête... et surtout, ne jamais se plaindre des coups reçus. Enfant, Naya sauve un mystérieux garçon de la noyade dans la rivière du village. Neuf ans plus tard, des cavaliers en armure envoyés par le roi exigent l'impôt dû par les Zihanis. Incapables de payer, ces derniers n'ont d'autre choix que d'accepter la demande du chef des cavaliers : choisir une épouse parmi les femmes de la tribu. C'est Naya qui est désignée, et ce n'est pas un hasard. Car sous le casque et l'armure dorés se trouve Priam, le garçon de la rivière...

Par Alexiane de Lys
Chez Michel Lafon Poche

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Auteur

Alexiane de Lys

Editeur

Michel Lafon Poche

Genre

Mondes fantastiques

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Entre nous, la rivière

Alexiane de Lys

Paru le 02/07/2026

352 pages

Michel Lafon Poche

8,50 €

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