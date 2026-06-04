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#Polar

Derrière la haine

Barbara Abel

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Ce qui sépare l'amitié de la haine ? Parfois, une simple haie de jardin... D'un côté il y a Tiphaine et Sylvain, de l'autre il y a Laetitia et David. Deux couples, voisins et amis, fusionnels et solidaires, partageant le bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge. Maxime et Milo grandissent ensemble, comme des jumeaux. Jusqu'au drame. Désormais, seule une haie sépare la culpabilité de la vengeance, la paranoïa de la haine... " Barbara Abel n'a pas son pareil pour distiller l'angoisse, manipuler le lecteur, multiplier les rebondissements... jusqu'à la conclusion, noire à souhait. " Avantages " Un roman noir, très noir. De ces livres qui oppressent, donnent des frissons, ne laissent pas intact. " Laurent Fialaix - Questions de femmes @ Disponible chez 12-21 L'EDITEUR NUMERIQUE

Par Barbara Abel
Chez Pocket

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Auteur

Barbara Abel

Editeur

Pocket

Genre

Thrillers

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Derrière la haine

Barbara Abel

Paru le 04/06/2026

352 pages

Pocket

5,00 €

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