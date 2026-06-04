Derrière la haine

Ce qui sépare l'amitié de la haine ? Parfois, une simple haie de jardin... D'un côté il y a Tiphaine et Sylvain, de l'autre il y a Laetitia et David. Deux couples, voisins et amis, fusionnels et solidaires, partageant le bonheur d'avoir chacun un petit garçon du même âge. Maxime et Milo grandissent ensemble, comme des jumeaux. Jusqu'au drame. Désormais, seule une haie sépare la culpabilité de la vengeance, la paranoïa de la haine... " Barbara Abel n'a pas son pareil pour distiller l'angoisse, manipuler le lecteur, multiplier les rebondissements... jusqu'à la conclusion, noire à souhait. " Avantages " Un roman noir, très noir. De ces livres qui oppressent, donnent des frissons, ne laissent pas intact. " Laurent Fialaix - Questions de femmes @ Disponible chez 12-21 L'EDITEUR NUMERIQUE