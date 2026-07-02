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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

L'An prochain à Jérusalem

Lise Favre

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Au XIIe siècle, un amour interdit jette la poétesse Marie de France sur les routes de l'Orient. Ce livre est une extraordinaire immersion dans le Moyen Age le plus vivant. Jérusalem au temps des Croisades, Baudouin IV le roi lépreux, les Templiers, la Sicile normande, Richard Coeur de Lion et Aliénor d'Aquitaine : voilà le décor de ce roman historique. L'An prochain à Jérusalem retrouve, après La Colombe et l'Epervier , Marie de France et Enguerrand de Cambremont, liés par un amour interdit. Leur route les mène vers la Terre sainte, à travers des contrées de ferveur et de violence. Au fil d'un voyage mouvementé, les épreuves se succèdent, les rencontres laissent leur empreinte, et c'est tout un royaume de Jérusalem sur le point de disparaître qui se révèle à eux. Entre foi, passion et péril, le roman déploie le souffle d'un Moyen Age plein de bruit et de fureur.

Par Lise Favre
Chez inFOLIO

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Auteur

Lise Favre

Editeur

inFOLIO

Genre

Moyen Age

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L'An prochain à Jérusalem

Lise Favre

Paru le 09/07/2026

inFOLIO

24,00 €

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