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Le loup des Cordeliers

Henri Loevenbruck

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Le thriller historique à lire sur la Révolution Française ! Mai 1789. Alors qu'un vent de révolte souffle sur Paris, la nuit, un justicier encagoulé rôde, le sabre au poing et un loup en laisse, déterminé à punir par le sang les agresseurs de femmes. Les cadavres égorgés portent au front sa marque : celle d'un triangle inversé. Une seule question agite alors le Paris révolutionnaire et ses grandes figures, Danton, Robespierre, Desmoulins : qui diable se cache sous le masque du " Loup des Cordeliers " ? Gabriel Joly, jeune et ambitieux journaliste, mène l'enquête avec la conviction que, derrière cette affaire, c'est l'un des plus grands complots de la Révolution française qui pourrait être mis à jour... Un enquêteur redoutable Une fresque magistrale des premiers jours de la Révolution

Par Henri Loevenbruck
Chez Pocket

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Auteur

Henri Loevenbruck

Editeur

Pocket

Genre

Policiers historiques

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Le loup des Cordeliers

Henri Loevenbruck

Paru le 04/06/2026

640 pages

Pocket

5,00 €

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Scannez le code barre 9782266363242
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