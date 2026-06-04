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#Imaginaire

Eutopie

David Nickle

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Les véritables monstres ne sont peut-être pas ceux que l'on croit... Idaho, 1911. Jason Thistledown, jeune survivant d'une mystérieuse épidémie, et le docteur Andrew Waggoner, médecin noir fuyant la violence raciste du Ku Klux Klan, se retrouvent à Eliada. Au sein de cette communauté utopiste établie dans les montagnes, on promet aux nouveaux venus un avenir idéal basé sur les principes de la science, de l'ordre et du progrès. Mais à mesure que Jason et Andrew plongent dans les secrets d'Eliada, l'horreur refait surface. Bientôt, l'utopie révèle son véritable visage : celui d'une société prête à sacrifier les plus faibles. Et au fond d'un lac surplombant la ville, quelque chose se réveille et s'apprête à surgir...

Par David Nickle
Chez Fleuve Noir

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Auteur

David Nickle

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Terreur

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Eutopie

David Nickle trad. Laurent Philibert-Caillat

Paru le 04/06/2026

576 pages

Fleuve Noir

22,95 €

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