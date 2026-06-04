Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

1Q84 - Livre 1 - Prix découverte

Haruki Murakami

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'oeuvre la plus ambitieuse de Haruki Murakami, à découvrir immédiatement ! Aomamé est une jeune femme, de 29 ans, qui, pour le compte d'une vieille femme, tue de sang-froid, des hommes abusant de leurs femmes. Solitaire, sans attache, elle rencontre Ayamé, avec qui elle forme un duo, pour séduire des hommes dans des cafés et profiter, le temps d'une nuit, des plaisirs de la chair. Cette existence pauvre et sans horizon désole Aomamé dont l'objectif ultime serait de retrouver Tengo qu'elle n'a pas revu depuis qu'elle a 10 ans, jour où elle lui a serré, quelques secondes seulement, la main gauche. De son côté, Tengo est un brillant professeur de mathématiques, tentant de devenir écrivain. Jamais publié encore, son éditeur potentiel lui propose de récrire le roman d'une jeune fille de dix-sept ans, qui a un talent certain pour imaginer une histoire fantastique, mais est incapable de la mener à bien. La Chrysalide de l'air est un succès commercial. Pourtant, l'existence de Tengo est menacée : son amie disparaît, un homme étrange le harcèle... Surtout, son destin retrouve celui d'Aomamé, elle aussi mêlée aux personnages de ce roman.

Par Haruki Murakami
Chez 10/18

|

Auteur

Haruki Murakami

Editeur

10/18

Genre

Littérature étrangère

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur 1Q84 - Livre 1 - Prix découverte par Haruki Murakami

Commenter ce livre

 

1Q84 - Livre 1 - Prix découverte

Haruki Murakami trad. Hélène Morita, Yôko Miyamoto

Paru le 04/06/2026

552 pages

10/18

5,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264088758
9782264088758
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Pourquoi les bibliothécaires vérifient désormais les livres “fantômes” Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature Partout en France, les libraires bricolent de nouveaux modèles pour survivre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.