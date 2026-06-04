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Férir ou périr

Jean d' Aillon

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XIIe siècle. Entre Paris et la Normandie, le chevalier et troubadour Guilhem d'Ussel se trouve, malgré lui, impliqué dans les rivalités de pouvoir de la couronne d'Angleterre. 1191. Le roi Richard Coeur de Lion parti en Terre sainte, son frère, le prince Jean, use de tous les stratagèmes pour écarter Guillaume de Longchamp, le grand chancelier d'Angleterre, afin de placer ses fidèles à la tête des grands châteaux du royaume. 1193. Après un accord avec le prince Jean, et en l'absence de Richard Coeur de Lion prisonnier, Philippe Auguste s'apprête à occuper la Normandie. Au même moment, deux de ses plus proches chevaliers sont assassinés avec des carreaux d'arbalète marqués du signe d'une licorne. C'est alors que, cherchant un engagement auprès du roi, le jeune chevalier troubadour Guilhem d'Ussel arrive dans Paris. Accusé d'être la Licorne, il est contraint de fuir en Normandie à la recherche du meurtrier sinon de la meurtrière. Qui se cache donc sous le nom " la Licorne " ?

Par Jean d' Aillon
Chez 10/18

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Auteur

Jean d' Aillon

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

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Férir ou périr

Jean d' Aillon

Paru le 04/06/2026

600 pages

10/18

9,90 €

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