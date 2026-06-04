L'autobiographie attendue depuis trente ans du plus grand arbitre français. Il existe des joueurs de légende. Pelé, Maradona, Platini, Van Basten... Michel Vautrot les a tous arbitrés et est lui-même entré dans la grande histoire du football, fait unique pour un arbitre français. Recordman des finales de coupe de France (cinq dont trois consécutives), sacré dix fois meilleur arbitre de la saison par France Football et couronné deux fois meilleur arbitre du monde, il est ensuite devenu président des arbitres français et fut à l'origine de la création de la Direction Technique et membre des commissions ad hoc de la FIFA et de l'UEFA. Et dire qu'il n'a jamais joué au ballon à cause d'une maladie qui l'a éloigné deux ans des bancs de l'école ! Longtemps, il s'est fait tirer l'oreille pour se confier sur son existence romanesque. L'historien du football, Alexandre Joly, a su le convaincre de s'exprimer enfin. Et c'est un bonheur de l'entendre raconter ses matchs historiques, d'apprécier l'évolution du jeu, mais aussi d'exercer un regard lucide sur la VAR et, vingt après, de lever enfin le voile sur " l'affaire des portables ", qui a pourri la fin de sa carrière, avant qu'il soit pleinement réhabilité, notamment par une légion d'honneur. Le témoignage précieux d'un homme à la générosité rare.