Après les ténèbres

Une riche famille de marchands d'art, un tableau de Matisse disparu pendant la guerre, une étudiante curieuse et déterminée... Pour mener son enquête, Marion osera-t-elle faire émerger les sombres secrets du passé ? Par l'autrice de La Résistance des coeurs . Etudiante en droit et en histoire de l'art, Marion revient à Apt auprès de ses parents à l'occasion d'un stage chez Fabien Goldberg, notaire et homme politique à la carrière prometteuse. Séduit par le charme et l'enthousiasme de la jeune fille, celui-ci l'invite dans son domaine familial et lui fait admirer quelques tableaux de grands maîtres. Une toile de Matisse retient l'attention de Marion. Ce Soleil couchant à Collioure ne ferait-il pas partie des oeuvres disparues pendant la Seconde Guerre mondiale ? Le mystère qui se cache derrière cette découverte va bouleverser le destin de Marion et de ceux qu'elle aime. Martine Delomme signe un roman captivant entre histoire d'amour, intrigues et enquête sur les ombres du passé.