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#Essais

Réussir son entrée en production d'écrits PS MS GS

Moal cathy Le, Valérie Soler, Cathy Le Moal

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Un ouvrage qui propose une programmation en production d'écrits pour les trois niveaux de maternelle et tout le déroulé des séquences. Produire un écrit, même dicté à l'adulte , aide l'enfant à passer de la parole à la trace écrite et à découvrir la permanence et la matérialité de l'écrit. Peu à peu, il apprend à planifier, organiser et choisir ses mots, améliorer sa syntaxe, enrichir son lexique . A travers 40 séquences , réparties entre les trois niveaux (PS, MS, GS), cet ouvrage propose une programmation clé en main et des conseils théoriques et pratiques pour amener les élèves à produire des écrits. Pour les trois niveaux, les séquences abordent à la fois les écrits fonctionnels et les écrits narratifs, de manière progressive, sous forme de dictée à l'adulte et vers la production des premiers écrits autonomes. Elles s'appuient sur : les rituels de la classe (l'appel, la date...), des albums de littérature jeunesse, des oeuvres d'art, des scènes de la vie quotidiennes (envoyer une invitation, écrire une recette de cuisine, dresser une liste de course...), des situations d'apprentissage en classe (réinvestissement d'une séance de motricité, de manipulation en sciences). Ressources numériques : tous les supports à imprimer, découper et plastifier pour la mise en oeuvre des séquences.

Par Moal cathy Le, Valérie Soler, Cathy Le Moal
Chez Retz

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Auteur

Moal cathy Le, Valérie Soler, Cathy Le Moal

Editeur

Retz

Genre

Maternelle et primaire

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Réussir son entrée en production d'écrits PS MS GS

Moal cathy Le, Valérie Soler, Cathy Le Moal

Paru le 02/07/2026

200 pages

Retz

27,00 €

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