Pour bien accompagner les collégiens de la 6e à la 3e Après la parution du Guide de survie au lycée, Ange Sacchetti propose le Guide de survie au collège. Comme un grand frère, il accompagne les élèves pendant les 4 ans du collège. Il partage tous ses conseils et méthodes pour : - Bien vivre ses années au collège - Développer la confiance en soi - Apprendre à s'organiser et travailler efficacement L'ouvrage comprend : - Un sommaire sous la forme d'une carte d'aventure - Un kit de survie avec toutes les méthodes indispensables et efficaces pour travailler en autonomie et sans stress - Des quiz pour mieux se connaître et savoir comment travailler efficacement - Une partie pour chaque niveau : 6e, 5e, 4e et 3e - Des "mini bd" pour aborder les problématiques des collégiens Ce livre, c'est tout ce qu'Ange aurait aimé savoir quand il était collégien : des conseils concrets, des méthodes simples, des astuces pour gérer le stress, les notes, les amis... et le Brevet !